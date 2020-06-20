Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars Barajının Açılış Töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkünden yapımı tamamlanan Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi koronavirüs salgını döneminde gördük. Salgın sonrası yeniden şekillenecek ekonomik düzende bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu noktaya getirmek için 18 yıldır gece gündüz çalıştık.

İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu.

Biz büyüdükçe ülkemize saldırılar arttı. Çok çalıştık, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6'lık büyümeye ulaştık. 2020'nin ilk çeyreğinde salgına rağmen yüzde 4,5 büyüme elde ettik. Salgın olmasa 1.5 daha fazla büyüyebilirdik. Hamdolsun her saldırıdan güçlenerek çıkmayı başardık.

Salgında vatandaşımızın yanı sıra ekonomimizin de sağlığını korumaya önem verdik. Ekonomide toparlanma verileri oldukça güçlü geliyor.

Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetler nasipsizdir. Barajımızın ülkemize kazandırmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.

AYRINTILAR GELİYOR...

KARS BARAJININ ÖZELLİKLERİ

Baraj sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.