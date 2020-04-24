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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA




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