Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Katar ile ilişkiler, asgari ücret, fahiş fiyat artışları terörle mücadele ve Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik provokasyon konularına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek Strateji Komitemizin 7'nci toplantısı için Katar'a Doha'ya hareket ediyoruz. Değerli kardeşim Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derce başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimiz bundan sonra da inanıyorum ki son derce verimli şekilde devam edecek. Kardeşim Şeyh Temim'in ailesi ile de akşam bir yemeğimiz olacak, yarın da Stratejik Konsey Toplantımızı yapacağız.

"YAPILAN ANLAŞMALAR SAYESİNDE İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA İLERİLERE TAŞIDIK"

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızda heyetler arası toplantımız da olacak. En geniş manada bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Türk-Katar Savunma noktasında askerlerimizin orada bir üssü sözkonusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantıyı gerçekleştirmek için ilk adımı attık. Katar-Türkiye ilişkileri iki ülkenin tarihine, dostluğuna uygun şekilde günden güne güçlenmeye başlamıştır. Katar ile bugüne kadar askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ilerilere taşıdık.

"KAZAN KAZAN İLKESİNE GÖRE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

Şeyh Temim ile ikili görüşmemizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. İkili ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel konularda güçlü duruşunu koruyan iki devlettir. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan ilkesine göre ilişkilerimizi güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerindendir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu yatırımlar giderek artacaktır.

Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz.

SORU - CEVAP

Soru: Abudabi Veliaht Prensi Nahyan ile Ankara'da görüşmüştü. BAE, umut veren ziyaret olarak yorumlamıştı. Bugün de Katar'ı ziyaret ediyorsunuz. Bölge ile ilişkilerine dair yorumunuz nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak, tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimiz ve dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin biz rahatsızlıklarını biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir beraberlik ve dayanışma yeniden tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak sureti ile, bu konuda gerek Türkiye'de gerek BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlar ile bunu perçinleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin 4 bin TL olacağına ilişkin ifadelerinin olduğunu dile getiren A Haber muhabirinin sorusuna yanıt veren veren Erdoğan," Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz." dedikten sonra şunları dile getirdi:

" Sayın Bakan heyeti ile beraber işçi ve işveren kesimi ile görüşmeler yapacaklar. İnşallah dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, üretim, istihdam... İşçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması büyük önem arz ediyor. İnşallah bu dönemde alınacak karar değil önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. "

TALİBAN YÖNETİMİNİN TUTUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD, İngiltere, AB ülkelerinin Taliban bildirisi) Taliban yönetiminin temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle de kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitimi alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Taliban yönetimi böylece Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Kabil Havalimanı işletmesiyle ilgili görüşmelerimizi Katar'la da yürütüyoruz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en çok rahatsız olduğum stokçuluk. Diyanet İşleri Başkanımızın yanında konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı otoparklarda sıfır otomobiller stoklanıyor. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Ben söyledim, hemen hazırlıkları yapın, müeyyideyi onları rahatsız edici noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın. Bedelini ağır ödeyecekler.

TERÖRLE MÜCADELE

Bugüne kadar nasıl operasyonlarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüysek, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Bu işin ispatı bizdedir. Nasıl Cudi'de Gabar'da Bestler Deresi'nde bu durumu aştıysak, aşmaya da devam edeceğiz.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİLERE YÖNELİK PROVOKASYON

Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili partimizden net açıklamalar var. Biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz. Mabedlerimizin üzerine sabotajla gitmeyin, bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Bizim 6 tane camimiz var orada, bu camilerin güvencesi Güney Kıbrıs'tır. Biz onların kiliselerinin nasıl güvencesiysek onlar da bunun güvencesi olmalıdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATAR ZİYARETİNİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri’nin riyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımıyla Doha’da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."