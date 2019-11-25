Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Başbakan Yardımcısı El Atiye tarafından karşılandı.

Katar'daki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-San ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, daha sonra Katar'da bulunan Türk askeri birliğini ziyaret edecek.

Kaynak: İHA