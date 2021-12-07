Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki isimler dün, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Cumhurbaşkanlığına ait uçakla "TC-TRK" kodlu uçakla Katar'a hareket etmiş, Türkiye saati ile 16.30'da Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havaalanı'nda inmişti.

Erdoğan, Katar'da kaldığı otelden hareket ederek bugün başkent Doha'da görüşmelerin gerçekleşeceği Emirlik Divanı'na geldi. Erdoğan, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

İKİ LİDER ARASINDA YOĞUN DİPLOMASİ

İki lider ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.