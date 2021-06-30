Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi?Son Dakika | Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!Dünyaca ünlü oyuncudan acı haber! General Hospital'ın yıldız oyuncusu Stuart Damon hayatını kaybettiŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Haziran 2021 ÇarşambaCavide isminin anlamı nedir, Cavide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sadıka isminin anlamı nedir, Sadıka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketleri yeniden güncelleniyor! Amaç özendiriciliği tamamen kaldırmak!Fransa bisiklet turundaki kazaya neden olan kadın tutuklandı!Başhan isminin anlamı nedir, Başhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Atahan isminin anlamı nedir, Atahan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığının duyulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığının duyulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN DAVA AÇTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki sözleri nedeniyle, 500 bin liralık tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında açıklamalarda bulunmuştu.

Devletin iyi yönetilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmişti. "Ekonomide ve hukukta devlet kayıt dışılığa çıkılmaya başlandı" diyen Kılıçdaroğlu, bürokrasinin robotlaştırıldığını ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki çekmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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