Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığının duyulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden dava açtı? | Kılıçdaroğlu ne dedi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN DAVA AÇTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki sözleri nedeniyle, 500 bin liralık tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında açıklamalarda bulunmuştu.

Devletin iyi yönetilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmişti. "Ekonomide ve hukukta devlet kayıt dışılığa çıkılmaya başlandı" diyen Kılıçdaroğlu, bürokrasinin robotlaştırıldığını ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki çekmişti.