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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’nde konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’nde konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’ne Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.

(Muhalefet) Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.

Zahmetsiz rahmet olmayacağı bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız, büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz.

"TÜRKİYE SİYASİ TARİHİN EN İTİBARLI KONUMUNDADIR"

Hamdolsun ülkemizde herkes mal ve can güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.

ENFLASYON

Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor, enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. 

 

 

Detaylar gelecek...

 

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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