Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47.yıl dönümü törenlerinde konuştu: Bizden kimse geriye dönüş beklemesin

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Yunanistan'ı ve Rum yönetimine Kıbrıs konusundaki tavırları nedeniyle sert şekilde eleştirirken barış görüşmelerine değinerek KKTC'ye destek vereceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"20 Temmuz zulme son verilen, Kıbrıs Türk halkının istiklalini kazandığı ve adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür.

Barış Harekatına destek veren dönemin siyasilerini şükranla yad ediyorum.

Türkiye ve KKTC Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için her türlü samimi çabayı gösterdi.

Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil.

(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.

"NOBRAN TAVRIN HİÇBİR HÜKMÜ KALMAMIŞTIR"

On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin."

Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur.

KAPALI MARAŞ

Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin.

Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir."

(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur.

(Rum tarafının sondaj açıklaması) Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum"

ERSİN TATAR: ANATAN VE İLE TÜRKİYE'YE DİL UZATANLAR GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye’ye dil uzatanlar, tarihi gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorlar.

Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz"