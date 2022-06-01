Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu yazılı sınava soktu! 10 soruya yanıt verebilecek mi? "Yüreği yetip aday olacak mı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair kritik meseleleri de ele alan Cumhurbaşkanı, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Erdoğan, kendisine "Kaçacaklar" göndermesi yapan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını tiye alıp "Önce bunlara cevap ver" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİ YETİP ADAY OLACAK MI?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta yazılı sınava tâbi tuttu. İşte gündem olan 10 soru ve detayları;

1- PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetleniyor mu?

2- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

4- Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

8- Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri sembolleri birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?"

"Sorulara cevap veremezse gavurun kılıcını çalandan adam olmaz demeye devam edeceğiz"

Erdoğan sorularının ardından son olarak, "Bu soruları uzatmak mümkün. Biz sadece bu kadarına vereceği cevaplara razıyız. Eğer bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda amasız fakatsız lakinsiz açık bir şekilde verirse kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi takdirde yalancıdan siyasetçi olmaz demeye, yalancıdan genel başkan olmaz demeye, gavurun kılıcını çalandan adam olmaz demeye, kendi ülkesini başkasına şikayet edenden vatandaş olmaz demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.