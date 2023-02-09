Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te konuştu! Deprem felaketinde ölen ve yaralananların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depreminin yıkıcı etki yarattığı illerden olan Kilis'te incelemelerde bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem felaketindeki son durum hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kilis'te bu felaketten etkilenen şehirlerimizden biri oldu. Kahramanmaraş merkezli bu felakette şu ana kadar ciddi vefat durumumuz var. Yaralı sayımız var. Depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay'daydım. Buraları gezdim. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibarıyla 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla tüm vilayetlerde yer almıştır.

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"YÜZ BİNİ PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Depremin 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında etkili olması işimizi zorlaştırmıştır. Artık sayıları yüz bini bulan personelimiz sahada şu anda görev başındadır. Ülkemizin her ilinden yardım malzemeleri ve gönüllüler illerimize gelmeyi sürdürmektedir.

"YIKILAN ŞEHİRLERİMİZİ ENKAZDAN ARINDIRACAĞIZ"

Hiç şüphesiz, böylesi derin etkileri olan afette eksikler olabiliyor. Buna rağmen bakanlarımız kuruluşlarımız depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. TOKİ vasıtasıyla, 1 yıl içerisinde konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız. Müteahhit firmalarımız kaldırmak ve yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki Van, İzmir, Malatya, Elazığ buralarda Antalya Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatlar tamamladıysak aynı şekilde 10 vilayetimizde vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklardır.

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AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.50 itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 134, yaralananların sayısı 70 bin 347 oldu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 1.330 artçı deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 17.134 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 70.347 vatandaşımız yaralanmıştır. 30.360 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.622 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.479’dur.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120.344’dür.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam 1.143 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirilmiştir.

Afet Barınma Grubu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137.973 Çadır ve 1.507.494 battaniye sevk edilmiştir. 97.973 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Afet bölgesinde 5.613.242 sıcak yemek, 1.135.852 çorba, 5.550.291 lt su, 5.670.934 ekmek, 3.454.173 ikramlık malzeme, 16.700 çay dağıtımı, 441.554 içecek dağıtımı yapılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1.606 personel ve 156 araç sevk edilmiştir."

BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da yaptığı saat 22.00 itibarıyla yaptığı açıklamasına göre deprem felaketinde can kaybı 17 bin 406'ya, yaralı sayısı 71 bin 806'ya yükseldi.

FUAT OKTAY SON DURUMU AÇIKLADI: CAN KAYBI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem felaketinde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz sahada.

Depremde 72 saat sonra 172 kişi çıkarıldı.

6 bin 479 kişi, 75 ülkeden gelen ekipler.

17 bin 674 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 879 kişi kurtarıldı.

Toplam sahada çalışan sayısı 120 bin 340.

Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.