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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Kaynak: İHA



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