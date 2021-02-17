Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara ilişkin kararları, ulusa sesleniş konuşmamızda açıklayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların kaldırılacağı ve yeni normalleşmeye geçileceğine ilişkin kararların akşam gerçekleştirilecek ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan Ordu ve Şanlıurfa'daki il kongrelerine de canlı bağlantıyla katıldı.

24 Şubat tarihinde İstanbul İl Kongresi ile artık kongrelerin tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kongrelerin istendiği şekilde yapılamadığını ancak yine de coşku ve heyecanından herhangi bir eksiklik yaşanmadığını kaydetti.

"BOŞ YERE UĞRAŞIYORLAR"

"Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ taktikleriyle AK Parti'nin coşkusunu örselemek isteyenlerin boş yere uğraştığını belirterek "Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz." dedi.

"BİZ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ, SEN DE ANCA TRİBÜNDEN İZLE"

Eleştiri oklarını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerinin sabrıyla terörü yok etmek için mücadele edildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, Gara'da vverilen 13 şehitle ilgili olarak "Bu şehitlerin sorumlusu Erdoğan'dır" sözlerini ele alan Cumhurbaşkanı, "Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünden izle." şeklinde konuştu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE DEK OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Teröristlerin saklandığı inleri onlara mezar edeceklerini söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teröristlere bir gün olsun terörist demediğini ve diyemeyeceğini, PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmeyenlerin Kılıçdaroğlu ve yandaşları olduğunu, kendilerinin, siyaseti başkanalarına şirinlik amacıyla değil millete hizmet amacıyla yaptıklarını ifade etti. Baş veriü terörist ve destekçilerinin karşısında baş eğmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede terör sorununu kökten çözene, son teröristi etkisiz hale getirene dek operasyonların devam edeceğinin altını çizdi.

"PEK ÇOK DESTEK PAKETİ AÇIKLADIK, AÇIKLAYACAĞIZ"

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının vatandaşları çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını bildiğini ancak devletin hiçbir vatandaşın sahipsiz bırakmadığını ifade etti. Aşılamada 5 milyon 200 bin kişiye ulaşıldığını belirten Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız." dedi.