Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada projenin güzergahı 2,4 kilometre kısaltacağını vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlanacağının bilgisi verdi.

"YOLLARIMIZ ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA GENİŞLEMEKTEDİR"

"Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık." diyen Erdoğan," Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımların planlanması ve icra edilmesi sürecinde milletin isteklerine göre hareket ettiklerini ve ülkeye kazandırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar." dedi.

Erdoğan, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve devletin bekası söz konusu olduğunda gerektiğinde canlarını ortaya koyduklarını belirtti.

"GÖZÜ KAPALI OLANLARA NE ESER, NE HİZMET ANLATABİLİRSİNİZ"

İsim vermeden muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız"