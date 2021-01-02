Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor.

(Kömürhan Köprüsü) Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır.

Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir.

Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik.

Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum.

2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlık yapıyoruz.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz.

Hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız."

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

İnşallah en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik.

Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir."

Detaylar gelecek....