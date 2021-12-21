Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, altın fiyatları çakıldı! Gram altın 1000 TL'den 700 TL'nin altına indi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, altın fiyatları çakıldı! Gram altın 1000 TL'den 700 TL'nin altına indi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin açıklamaları sonrası altın fiyatları da düşüşe geçti. Gram altın 700 TL'nin de altına düşerken son durumu merak edenler için 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...