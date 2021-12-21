  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, altın fiyatları çakıldı! Gram altın 1000 TL'den 700 TL'nin altına indi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, altın fiyatları çakıldı! Gram altın 1000 TL'den 700 TL'nin altına indi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin açıklamaları sonrası altın fiyatları da düşüşe geçti. Gram altın 700 TL'nin de altına düşerken son durumu merak edenler için 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, altın fiyatları çakıldı! Gram altın 1000 TL'den 700 TL'nin altına indi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 