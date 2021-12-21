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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, dolar ve euro tarihi zirveden düşüşe geçti! İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, dolar ve euro tarihi zirveden düşüşe geçti! İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası düşüşe geçen dolar kuru yeni günde 12 TL'nin altında , euro kuru ise 12 TL seviyelerinde başladı. Peki Serbest piyasada dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, dolar ve euro tarihi zirveden düşüşe geçti! İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası artışa geçen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Akabinde ise dün 18 TL'ye kadar yükselen dolar kuru yeni günde 11 TL seviyelerine kadar indi. Söz konusu düşüşün ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında fiyatlardaki son durumu öğrenmek için  Serbest piyasada dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, dolar ve euro tarihi zirveden düşüşe geçti! İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar kuru, 21 Aralık 2021 Salı günü, serbest piyasada açılışta 12,1870 TL'den alınıyor, 12,1890 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 13,7310 TL'den alınıyor, 13,7330 TL'den satılıyor.

Öte yandan 20 Aralık 2021 Pazartesi günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 17,7980 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 20,0750 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, dolar ve euro tarihi zirveden düşüşe geçti! İşte 21 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

21 ARALIK 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

21 Aralık 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.17 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   11,303511,4497
Avro         12,534412,6916
Sterlin         14,696514,9140
İsviçre Frangı   12,258412,4210
Japon Yeni     0,10160,0974
S. Arabistan Riyali 3,26533,2505

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

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