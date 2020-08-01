Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak parti teşkilatlarıyla bayramlaşıyorUfuk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında taciz ve şiddet iddiaları!Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu!Koronavirüs Türkiye'de mutasyona mı uğradı? Bir ay sonra açıklanacakBurak Yılmaz Fransa yolcusu!PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi!Camiye ayakkabıyla girip paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı!Feci kaza: Otomobil takla attı,1 ölü , 4 yaralı !Bakan Selçuk açıkladı: 1.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştık!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak parti teşkilatlarıyla bayramlaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak parti teşkilatlarıyla bayramlaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak parti teşkilatlarıyla bayramlaşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayasofya'nın açılmasıyla bayram sevincinin katlandığını belirtti.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kabe mahzun kaldı. Aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında hayatlarını sürdüren kurban bayramını da bu şekilde sürdüren kardeşlerimizi bulunuyor. İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları adeta zindana dönen kardeşlerimiz var. Kurban bayramının dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum."
 
"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır."
 
"Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında hamdolsun ülkemizde huzur içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum."
 
"18 yıldır ne yaparlarsa yapsınlar belirli seviyenin üzerine çıkamadılar. Biz hep milletimizin safhında yer aldık."
 
"Unutmayınız. Sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. Parti çalışmalarını asla ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz." 

 

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT