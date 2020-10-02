Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Şehir Hastanesinin açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesinin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün 5 ayrı yatırımı şehrimizin hizmetine sunmak üzere buradayız.

Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirvesini oluşturan şehir hastanelerinden en büyüklerinden birini Konya'da açıyoruz.

Türkiye, yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzenin dışlanmak isteniyor.

Artık hem sahada hem masada asli yeri olan ülkelerden biriyiz.

Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."

Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz büyük doğalgaz rezervi hem emeğimizin karşılığını almamıza hem de moral bulmamıza neden oldu.

Azerbaycan ordusu şu ana kadar pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olacağız.

Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı."

Ayrıntılar gelecek...

BAKAN KOCA: SALGININ SEYRİNİ KONTROL ALTINA ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.

Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum."

KONYA ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 salgınının etkili olduğu bir dönemde 1250 yataklı dev bir sağlık kompleksi daha hizmete giriyor.

Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla vatandaşlara hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.