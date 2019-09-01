Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

İlk müjdemi veriyorum… İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.

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