Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs hastalarıyla videokonferans ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın sağlık çalışanlarıyla da görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı'ndan dağıtıldı.
Kaynak: DHA
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