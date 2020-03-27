Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında, dünyanın tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığının giderek yaygınlaştığını ve giderek daha çok can aldığını söyledi.

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığını, büyük felaketin herkesle birlikte Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bugün itibarıyla 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız."

- "Rehavete kapılmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu hususların da asla akıldan çıkarılmamasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak.

Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de bu programın hayata geçmesi için gereken mevzuat değişikliğini yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak bu kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ödeme tarihini de nisan başına çektik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz."

Erdoğan, üretimin ve ihracatın devamının en önemli öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Bunun için sanayici ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)





Kaynak: AA