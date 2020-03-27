Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında, hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim." diye konuştu.

Türkiye'nin bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalandığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajlarını yaşıyor. Ayrıca ilk çıktığı günlerden itibaren süreci ciddiyetle takip edip tedbirlerimizi alarak da ilave bir avantaj kazandık. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Hastalıkla mücadele önem taşıyan test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Ve bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar, karaborsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın, bunlarla da bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız."

- "Testler kesinlikle ücretsizdir"

Ürünleri hızla tedarik etmeyi sağlayan sanayicilere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesi olduğu vurguladı.

Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe katedildiğine dikkati çekerek, "Ayrıca gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de bu arada yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmının ulaştığına ve kullanılmaya başlandığına değinen Erdoğan, "Devamı da geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Erdoğan, vatandaşların günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıkların ve kurumların seferberlik ruhuyla çalıştığını belirterek, "Kabine içi ve uluslararası iletişimimizi telekonferans yöntemiyle hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeksizin sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Kabine toplantılarımızı bundan sonra telekonferansla yapacağız"

Kabine toplantılarının her hafta telekonferansla yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her pazartesi kabine toplantılarının gerçekleşeceğini bildirdi.

Tüm çalışmaların şeffaf şekilde yürütüldüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlarımız, kurumlarımız ve bilim insanlarımız gelişmeleri anbean milletimizle paylaşıyor. Biz de tüm bu süreçleri bizzat takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması hususlarını özellikle gözetiyoruz. Bugüne kadar sağlıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma, adaletten çalışma hayatına kadar tüm alanlarda alınan tedbirlerin gerisinde hep bu amaç vardır."

(Sürecek)









































Kaynak: AA