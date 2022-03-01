Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'i ile ortak basın toplantısı! "Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok, Kosova'yı NATO üyesi olarak tanırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye-Kosova arasındaki süreci etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

TÜRK FİRMALARINDAN KOSOVA'YA BÜYÜK YATIRIM

Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne atfettiğimiz değer malumdur. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak, ilk günden itibaren Kosovalı kardeşlerimize destek verdik. Türk firmaları Kosova'ya 400 milyon Euro'ya varan yatırım yaptı.

2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ticaret hacmimizde olumlu bir seyir yakalanmıştır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçtiğimiz sene 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Salgının atlatılmasıyla bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bölgemizdeki ve ötekimizdeki tüm aktörlerin, bölgesel barışı ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye'nin Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini desteklemektedir. Görüşmemizde FETÖ'yle müşterek mücadelemizi de ele aldık. Değerli meslektaşıma atılmasını beklediğimiz adımlara dair haklı beklentimizi ifade ettim.

SADRİU: KOSOVA'NIN NATO'YA GİRMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek beklediklerini belirterek, "Kosova'nın NATO'ya girmesinin zamanı gelmiştir. Türkiye'nin bu konudaki rolü çok önemli. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği desteği takdir ediyorum. Bu durum kıtamız için çok zor bir durumdur. Rusya'nın amaçları bellidir. Sadece Ukrayna'ya yönelik değildir. Batı Balkanlar'da istikrarsız yaratmak da buna dahildir. Sırbistan'a doğrudan destek vermektedir. NATO üyeliği konusunda Türkiye gibi ülkelerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bildiğiniz gibi Kosova'nın tanıması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştı. İlk tanıyan ülke Amerika olmuştur. O zamanlar ben Başbakandım. Kabine toplantısınaydım. Haberi aldım. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ondan sonraki süreçte de Kosova'nın dünya genelinde tanınması için her türlü adımları attık. Başbakan dostlarımla, dış işleri bakanlarım da aynı şekilde muhataplarıyla çalışmalarını yaparak Kosova'nın tanıma sürecini hızlandırdı. NATO konusuna gelince. NATO'nun tabii önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız.