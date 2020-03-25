Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz." dedi.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamaların yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında, devletin tüm kurumlarının üzerilerine düşen görevleri yaptığını, vatandaşlardan da destek ve anlayış beklediklerini vurgulayarak, sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumları başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerin tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediyelerin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanların, ekonomiyi ayakta tutmak için üretim ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşların gayretlerini takdirle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. 'Önce insan' diyen, böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini yani diğer insanlarla aramızda hastalık bulaşmasına imkan tanımayacak mesafe bırakılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Bunun için temiziliğe önem verilmesini özellikle dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, kolonya ile dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan destek, sabır ve anlayış bekliyoruz."

- "Aydınlık yarınlar bizi bekliyor"

Erdoğan, ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaşılan her türlü sıkıntının ve uğranılan her türlü saldırının üstesinden birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha sıkı sarılarak gelindiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu koronavirüs tehdidini de aynı şeklide yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, dirayetinden, gücünden daha üstün değildir. Bugünler Habillerle Kabillerin ayrıştığı, hasbilerle hesabilerin kendini belli ettiği, bencillerle diğerkamların arasındaki farkın ortaya çıktığı günlerdir. Biz tüm hasletlerin hayırlı olanını tercih edeceği özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin 'Sizin hayır bildikleriniz de şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir.' emri ilahisinin hikmetine bir kez daha muhatap olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz.

Dünya bu salgın hastalığın ardından hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır. Kalın sağlıcakla."

(Bitti)

Kaynak: AA