Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...