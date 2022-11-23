Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Canel Bermudez, heyetler arası ve ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider heyetler arası görüşme sonrası baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin sona ermesinin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

"KÜBA İLE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMAYI ARTIRMAYI ÖNEMSİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Devlet Başkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Küba ile işbirliği ve dayanışmayı artırmayı önemsiyorum. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımız teyit ettik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY, ekonomik ve sosyal ilişkilerimize önemli katkılar yapıyor.

Türk şirketlerin Küba'daki yatırımları daha da aratacaktır. Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Sayın Devlet Başkanı ile ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük. Dost Küba halkına buradan selamlarımı iletiyorum. İmzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI"

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler için burada bulunmak onurdur. Bu ziyaretin diplomatik ilişkilerimizin 70.yılına denk gelmesi önem taşıyor. Politik ilişkileri geliştirme noktasında ortak kararlılığımızı gördük.

İyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum. Son aylarda ticari ilişkiler konusunda ilerleme olsa da çeşitlendirmek konusunda mutabık kaldık. Sayın Erdoğan'a birçok konuda çalışmaya devam edeceğimiz konusunda Küba'nın tahhütünü ifade ettik. TİKA'nın sağladığı destekler ve diğer destekler konusunda şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Castro'nun ziyareti gerçekleşmişti. Burada çok güzel anılarımız var. Sayın Erdoğan'ın Havana ziyaretinin de bizde önemli yeri oldu. Sizi yeniden bekliyoruz Küba'ya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bermudez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşı Canel Bermudez ile görüştü! Ticaret hacmi hedefi belirlendi

"Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imza attı.

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