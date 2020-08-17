Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını topluyor! Yeni teşvikler masada...

Geçtiğimiz hafta İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camiinde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz." demişti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ADIMLAR MASADA

Milliyet'te yer alan habere göre, bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan koronavirüs salgın çerçevesinde uygulanan tedbirlerin kaldırılmasıyla yeniden hareketlenen ancak beklenen maddi verilere ulaşılamayan turizm sektöründe uygulanması planlanan yeni adımlar görüşülecek.

SALGIN DÖNEMİNDEKİ TEŞVİKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda önemli gündem konularından biri de koronavirüs salgını döneminde sağlanan maddi teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri olacak. Öte yandan 2020 yılının son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.