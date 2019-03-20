İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.