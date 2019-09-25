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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etti.

Kaynak: İHA

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