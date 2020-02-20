İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT