Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda konuşulacak konular ve alınacak kararlar merak ediliyor.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Ankara Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin konuşacağı konular ve alınacak kararlar için tüm gözler toplantı saatinde. Ana gündem maddesinin ekonomi olacağı toplantı da enflasyonla, fahiş fiyatlar, EYT hakkındaki son durum da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

ENFLASYONLA MÜCADELE

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlar olmak üzere bugünün en önemli maddelerinden birisi enflasyon olacak. Enflasyonun düşürülmesi için alınması gereken önlemler hakkında konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

FAHİŞ FİYATLAR

Ekonomi de devam eden fahiş fiyatlara karşı yapılan tedbirlerin değerlendirilme ile birlikte devam ettirilmesi gereken tedbirler yeniden gündeme gelecek.

EYT'LİLERİN SON DURUMU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği EYT konusu da bugün masadaki en önemli konulardan birisi olacak ve emeklilikte yaşa takınlanlar hakkında bir değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

AİLE DESTEK PAKETLERİ

Dar gelirli ailelelere yönelik uygulanan Aile Destek Paketlerine yönelik değerlendirmeler de yapılacak olup, destek ödemelerinin genişletilmesi konusu da masaya yatırılacak ve uygulanması gereken projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!
Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: "Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım"
Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: "Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım"
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Son Haberler
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Denizli Pamukkale'de feci kaza! 2 genç öldü, 1 genç ağır yaralandı!
Hakkında, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe için karar verildi!
Hakkında, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe için karar verildi!
Dolar kuru yükseldikçe yükseliyor! Euro'yu bile geride bıraktı, yatırımcıyı mutlu etti! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Dolar kuru yükseldikçe yükseliyor! Euro'yu bile geride bıraktı, yatırımcıyı mutlu etti! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Fatih Erbakan'dan büyük vaat: İşçi ve emeklilerin maaşına yüzde 150 zam!
Fatih Erbakan'dan büyük vaat: İşçi ve emeklilerin maaşına yüzde 150 zam!
Devlet Bahçeli, Erzurum mitinginde konuştu: “O Biden ise ben Erdoğan’ım” diyen irade bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır
Devlet Bahçeli, Erzurum mitinginde konuştu: “O Biden ise ben Erdoğan’ım” diyen irade bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır
Çok Okunanlar
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
Kantçılık ne demek, TDK'ya göre Kantçılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Kantçılık ne demek, TDK'ya göre Kantçılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!
Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!
AK Partili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Gel, hodri meydan, aday ol, dünya görsün"
AK Partili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Gel, hodri meydan, aday ol, dünya görsün"
Yorumlananlar
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!