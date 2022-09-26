Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Ankara Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin konuşacağı konular ve alınacak kararlar için tüm gözler toplantı saatinde. Ana gündem maddesinin ekonomi olacağı toplantı da enflasyonla, fahiş fiyatlar, EYT hakkındaki son durum da ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlar olmak üzere bugünün en önemli maddelerinden birisi enflasyon olacak. Enflasyonun düşürülmesi için alınması gereken önlemler hakkında konuşulacak.

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FAHİŞ FİYATLAR

Ekonomi de devam eden fahiş fiyatlara karşı yapılan tedbirlerin değerlendirilme ile birlikte devam ettirilmesi gereken tedbirler yeniden gündeme gelecek.

EYT'LİLERİN SON DURUMU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği EYT konusu da bugün masadaki en önemli konulardan birisi olacak ve emeklilikte yaşa takınlanlar hakkında bir değerlendirme yapılacak.

AİLE DESTEK PAKETLERİ

Dar gelirli ailelelere yönelik uygulanan Aile Destek Paketlerine yönelik değerlendirmeler de yapılacak olup, destek ödemelerinin genişletilmesi konusu da masaya yatırılacak ve uygulanması gereken projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.