'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu."Milletimizin bizden bir beklentisi vardır. "Önce AB'de Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım."

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'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Türkiye'den ayrılırken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız."

"İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz.

Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz."

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

İsveç'e NATO Vizesi Çıkar Mı?

İsveç konusunda süreç devam ediyor. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz.

Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Avrupa Birliği Mesajı

Milletimizin bizden bir beklentisi vardır. "Önce AB'de Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım."

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