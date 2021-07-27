Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 10 kadar anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sayın Lourenço'yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayine yönelik bu alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de toplantıda ilk defa o zaman bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi şuan da gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK'dan sonra iadeyi ziyarette bulunmak üzere bir grup iş adamıyla gideceğiz.

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde ekonomide sağlıkta birçok neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları tabi hayata geçirmek şart. Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Lourenço'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Angola Devlet Televizyonu Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ulusal Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması", "Türkiye-Angola Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonunun İkinci Oturum Tutanağı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mineral Kaynaklar, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı Arasında Hidrokarbon ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Diplomasi Akademisi Arasında Diplomasi Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Anlaşması" imzalandı.