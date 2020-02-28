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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'teki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler görüşüldü.

Kaynak: DHA




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