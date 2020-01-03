Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelen bilgilere göre telefonda görüştü. Fransa'nın talebiyle gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Erdoğan ve Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.
Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler : Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan
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