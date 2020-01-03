Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüşme yaptı

Erdoğan ve Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.