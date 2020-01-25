Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Depremzedelerle buluşan Erdoğan, "Zemin etütlerini yaptırarak, vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp kalıcı konutlara alacağız" dedi.

Elazığ'dan helikopterle birlikte Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ilk olarak Doğanyol Öğretmenevi'ne geçerek burada depremzedelerle görüştü. Daha sonra ilçe meydanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Dün akşam 20.55 sularında cereyan eden deprem neticesinde gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde mahallerimizde tabi kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım milletim adına sabırlar diliyorum" dedi.

Elazığ'daki deprem bölgesini dolaştıktan sonra Malatya'ya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Burada dört kaybımız var. Toplama baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik, burada da tabi yaralılarımız var. Allah'tan şifalar diliyorum, Rabbim en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kazayla kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereği. Az önce de 5.1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şuanda devam ediyor. Yıkılan yerler de çevre ve şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratlen yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerine çıkacağını da anımsatarak bu ziyaret öncesinde deprem bölgesinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde Afet Yönetim Merkezinde de son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sonrasında depremzede vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm olanaklar ile halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinden tekrar helikopter ile Elazığ'a oradan da İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı. Erdoğan'ın Doğanyol ilçesi ziyaretine TBMM Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Kaynak: İHA