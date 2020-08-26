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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. yılı törenlerinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. yılı törenlerinde Muş'ta bulunan Malazgirt Milli Park Alanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. yılı törenlerinde Muş'ta bulunan Malazgirt Milli Park Alanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu tip programları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde her fırsatta tekrarlayacağız.

Her zaman dediğimiz gibi asıl olan gönüllere girmektir.

Bu coğrafya hem bizi hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Malazgirt Zaferi kendi kendine ortaya çıkmış değildir, gerisinde azim, hazırlık ve kararlılık vardır.

Bu coğrafya bizim için kutlu bir coğrafyadır, ecdadımızın izinden gidiyoruz.

Ecdadımız bu toprakları gece gündüz mücadele ederek gerekirse kanını, canını vererek vatan olarak bırakmıştır"

Ayrıntılar gelecek...

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Tayfun Altuntaş
Editör


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