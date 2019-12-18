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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Kaynak: İHA

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