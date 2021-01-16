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Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak salgınla mücadeleye rağmen 2020'de enerji yatırımlarına devam edildiğini ve 2021'de de doğal gaz yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur.

Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu.

Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.

Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.

(Bağımsız enerji, güçlü Türkiye) diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.

Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık.

Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz.

2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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