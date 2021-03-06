Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri ve savunma alanında güçlü olmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatına ilişkin olarak konuşan Erdoğan," Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu tatbikat ile ordunun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

"Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." diyen Erdoğan," En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz" ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ DONANMA ZORUNLULUKTUR"

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir donanmaya sahip olmasının bir tercihten öte zorunluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında ve egemenliğinde gözü olmadığını kaydeden Erdoğan," Biz vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan," Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasp edilmeye çalışılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz."