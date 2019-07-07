Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerle yapığı toplantıda Merkez Bankası Murat Çetinkaya'yı görevden alma nedenini açıkladı. Erdoğan konu hakkında "Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" diyerek açıklamada bulundu.

"ÇETİNKAYA GEREKENİ YAPMADI"

Erdoğan, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldı. Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandı. Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay vardı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Uysal, "Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım" dedi.