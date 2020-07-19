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Cumhurbaşkanı Erdoğan Medipol Başakşehir'e kutlama mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Medipol Başakşehir'e kutlama mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.

İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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