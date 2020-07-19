Cumhurbaşkanı Erdoğan Medipol Başakşehir'e kutlama mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.
İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:
"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."
2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/wus8Jr1HCL— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
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