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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda: Kanser gibi yayılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda: Kanser gibi yayılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda: Kanser gibi yayılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satıbaşları...

"Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil. İslam düşmanlığıdır.

Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

İslam düşmanlığı artık anayasalara ve kanunlara dercedilmeye başlanmıştır.

Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur. Son örneği de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağını çekmeyi koyuyorsa bunun nereye varacağını anlamak mümkündür.

"BATI, İSLAM DÜŞMANLIĞI YARIŞINDA"

Batı ülkelerinde kamu otoriteleri bir İslam düşmanlığı yarışına girmiştir. Özgürlüğün ortadan kalktığı yerde refah da uzun süre kalmaz.

İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımını özel bir paranteze alanlar bu kez de müslümanları hedef tahtasına oturtmuşlardır.

PKK tarafından Bingöl Elazığ yolunda otobüslerinin önü kesilerek alçakça şehit edilen 33 sivil ve askerimizi rahmetle yad ediyorum.

Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilimler vardır.

"KÜRESEL TEHDİT OLAN İSLAM DEĞİL, İSLAM DÜŞMANLIĞI"

Dünyadaki 7,5 milyarı aşkın insanın her birine İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız.

Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır."

İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir."

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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