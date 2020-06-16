Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durum görüşüldü.

Alman hükümet sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sözcü, Merkel ve Erdoğan'ın Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığını söyledi.

Almanya'nın yakın müttefiki Fransa Pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giderek artan "agresif" rolünü eleştirmişti.