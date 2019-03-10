Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor. CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun ezana yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.
- Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı.
- Ezana sahip çıkmayanlar bu ülkenin ve milletin hiçbir değerine sahip çıkmazlar.
Ayrıntılar gelecek...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.