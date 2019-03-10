Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor. CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun ezana yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

- Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı.

- Ezana sahip çıkmayanlar bu ülkenin ve milletin hiçbir değerine sahip çıkmazlar.

Ayrıntılar gelecek...