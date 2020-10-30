Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Yılmaz'ın vefatı ile ilgili açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezinde yaptığı incelemenin ardından yaptığı konuşmanın o anlar kameralara böyle kaydedildi.