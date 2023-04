Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak gündeme dair çok önemli konulara temas ederek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Dikey mimariye her zaman karşıydım. Devlerimiz afet sonrası çalışmalarında kendini ispat etti. Vatandaşlarımız bize güvensin. Risk kalkanı modelimiz yeni yol haritamız. Deprem, sel, yangın, kuraklık bütün bunlar afetlerin çeşitleri olarak önümüzde ve her zaman hazırlıklı olmamız lazım. 99 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık ve kısa sürede bitireceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ortaya çıkaracak bir harita oluşturduk. İstanbul'da 220 bin bina risk altındadır, acil dönüşüm gerekiyor. Ben bir örnek vereceğim, İstanbul'da ben Üsküdar'da oturuyorum, orada süratle kentsel dönüşüme gittik. Bizim davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar, kiralarını verdik. Evlerini yaptıktan sonra döndüler. Bize evet diyenler hallerinden çok memnun, bire on fiyatları arttı. "Başkanım biz yanlış yaptık" dediler beni çevirdiler. Ben size bunu dediğimiz zaman siz de yapsaydınız, sizin de binalarınız bitmiş olacaktı. Belediye başkanıma gerekli talimatı verdim. Bay bay Kemal ne diyordu? "Boğaza nazır binalarımızı yıktı" Sorsan Küplüce neresidir? Bilmez. Oradaki binalarda herkes halinden memnun. Zemin artı 3 binalar yaptık. Hakikaten gören "Keşke ben de buradan bir yer alabilseydim" der. Şu anda orasının havası, ağaçlandırma derken daha da güzel bir hal oluyor. Bitince muhteşem olacak. Kadıköy-Üsküdar'ın ortak paydası olan yerde, Kadıköy kabul etmediği için başlamamıştı.

İSTANBUL İÇİN REZERV ŞEHİR PROJESİ

Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehre girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu.

Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.

Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikaten tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

AK PARTİ'NİN ADAY LİSTESİ

AK Parti'yi biz kurduğumuz günden beri gelişimden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz, hep değişimlere gittik. En az 3 dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızda değişim yapalım dedik. Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse istisnası olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımızda da bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık. Karşımızda haritalar, seçmen sayısı, nüfus tabloya yatırdık. Atlama olmuşsa gerekirse yeniden geri döndük. Hassasiyet ile dikkat ettik. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten.

BAKAN SAYISINDA DEĞİŞİM OLACAK MI?

Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa, adım atmaya müsait. Biz kalkıp da şu anda CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı asla yapamayız. Diyorlar ya hepsine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim o kadar bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. 36 bakan ile devraldım başbakanlığım dönemimde. 17'ye kadar düşürdük. İşleri tıkır tıkır da yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Yanında tutabilmek için devlet bakanlığı dağıtıyorlar. Bize geliyorlar teklifler yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak diye. Şu an o kurum personeliyle a'dan z'ye yürüyor mu? E niye kalkıp bakanlık yapasın? Koltuk ver ki sana sadık olsun. Hatta daha da ileri gidiyorlar Cumhurbaşkanım size bağlasak? Zaten hepsi bana bağlı değil mi? Hem israf diyorlar. Karanlık koalisyon dönemlerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Parti merkezlerini aldılar, yeni yeni yerlerde bu pazarlıkları yaptılar. Biz böyle şeylerin içine ülkemizi sokmadık. Bizim kitabımızda israf yok.

"EKONOMİMİZ İSRAF EKONOMİSİ DEĞİL"

Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Deprem felaketinin altından kalkamazdık. Eğer başarılı ile bu felaketin altından kalkıyorsak finans yönetimini başarı ile yürüttüğümüz için kalkıyoruz. IMF temsilcileri ile otellerde konuşan kimdi? CHP yöneticileriydi. Biz 2013 yılında IMF'ye borcumuzu sıfırladık ve gönderdik. Şu an o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de Davos'ta benim yanımdaydı. O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık. Siz bize memurlarınızı gönderebilirsiniz ama sadece gelirler bütçe tahlillerini yapar, taksidi alır gider dedim. Bize yön veremez dedim. 2013 biz bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarla IMF ilişkiler tekrar kurulmalı dedi. Biz kurduk mu kurmayız, asla kimseye de tavsiye etmem. 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. 135 milyar dolara kadar yükselttik. Şu an yine 3 haneli rakamlara döndük. Ama Merkez Bankamız hamd olsun muhtaç değil. Çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim ekonomimiz israf, tüketim değil verim ekonomisidir. Bizim ticaret bakanlığında ihracatta bir aldığımızda hamd olsun patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık daha da tırmanıyor.

"SİYASİ AHLAKIN İFLASIDIR"

Bir ana muhalefet partisi. Yavrucuklarla bir araya geliyor, onlarla pazarlık yapıyor. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bu tür bir yolla siyasi mücadele verilemez. Şu andaki durumlar kavgalar gürültüler... Temenni ederiz ki 14 Mayıs'ta öyle ya da böyle herkes nasibini alacaktır. Cumhur İttifakı en güzel siyasi ahlak dersini verecektir.

Onun takdirini biz yaparsak, Cumhur İttifakı'ndaki liderlere müdahil olmuş oluruz. Kendi logosu ile girmek ya da bizim logomuz altında girmek hepsi kendi takdirleri. Bununla ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın tüm ortakları kendi takdirini kullandı. Biz AK Parti ile bu işi yaparız diyenler bizim logomuz ile seçimlere girmiş olacak. Millet İttifakı ile benzer bir yanımız yok. Seçimi yaparsın, seçimden sonra hakikaten Kabine'de öyle ya da böyle yer vermek olabilir. Ama bütün bunları yaparken parlamentoya girebilmiş ise. Bakanlıktan öte cumhurbaşkanlığı yardımcılığı diyor. Şimdi bunlar parlamentoya da giremeyecekler. Partilerin genel başkanları parlamentoya girme şanslarını da kaybediyor.

SEÇİM 2. TURA KALIR MI?

Anketlerde deprem nedeniyle güvenli olmaz ama benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi ben anlarım. Meydanların dili bize "Yürüyeceksin" diyor. Meydanlarda bunu görüyorum, Bağcılar'da Pendik'te gördüm bunu. Bir tecrübe ile söylüyorum bunu. Milletimin işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Milletim hiç işi zora sokmadan bitirecektir diye düşünüyorum. Son ana kadar açılış da miting de yapacağız. Hepsini benim yapmam şart değil, bir kadromuz var. Bütün arkadaşlarımın hepsi arazide mitingler yapacaklar. Ben açılışları yapacağım. Süreci son ana kadar devam ettireceğiz. Açılışlarla çıktım ama bunun dışında miting olayına da çıkacağım.

Bugün AK Parti'ye bir grup gelmiş. Binali Bey ile görüşsünler dedim. Binali Bey dedi ki bizimle otelde görüşmek istiyorlar. Biz CHP değiliz. Eğer bizimle görüşmek istiyorlarsa partiye davet et. Otelde ne işimiz var bizim. Partimiz var. Son durum nedir bilmiyorum.

"14 MAYIS KIRILMA NOKTASI OLACAK"

Macron niye Çin'e gitti? Çok mu muhabbeti vardı? O dosyanın ara yapraklarında neler olduğunu iyice bir inceleyip görmek lazım. Türkiye seçim ile beraber Batı'ya bir mesaj verecek. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de, batı ne der diye bakmıyor. Bizim böyle derdimiz yok. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Savunma sanayinde yerlilikte yüzde 80'e çıktıysak bu bir başarının adımıdır. Batı bir şey daha söylüyor. Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Dergilerin adını vermeyeyim. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe millete aldıkları bu cephedir. 14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır. Onlar kendi çizgilerine Türkiye'yi kim çekecekse onlara mavi boncuk dağıtıyor. Seçimleri İslam alemi de takip ediyor. Görüştüklerim 14 Mayıs ne alemde diye soruyor. Bugün Azerbaycan'dan sonra bir Togg da Özbekistan'a gönderdik. Öyle mutlu öyle mutlu ki.

KILIÇDAROĞLU'NA TOGG TEPKİSİ

Gelip benim Togg fabrikamı gezemedi. Bakanım Varank ile gezsin dedim. Rıfat Bey ile gezerse olurmuş. Fabrikanın yerini bilmiyor, üretime inanmıyor. Kime satacaksınız diyor. Millet sırada. Malum Aliyev de Anadolu Kırmızısı'nı seçmişti.

(Kılıçdaroğlu'na Togg verilecek mi?) Dışardakilerle olan ilişki farklı. Nasılsa parası var ödemeyi yapsın alsın.

"7 YILDA 1 MİLYON TOGG YOLLARDA OLACAK"

Togg ile kampanya yapmak kamu bankaları için iyi bir fırsat olacaktır. Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla. Togg'un tüm yönetimiyle görüşmeleri yapıp, kamu bankalarını süratle bir araya getireceğiz. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Bu akıllı aracın yanında güçlü bir motora sahip. Kendileri ile şunu da konuşmak istiyorum. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? İş adamları için olabilir, makam araçları için olabilir. Zırhlıda en ileri olan şu an Mercedes. Buradan tabi Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz. Bunun da çalışmasını mesai arkadaşları ile yapacaktır diye düşünüyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Biz girdiğimiz her seçimi kritik ve önemli gördük. Karşımızdaki bu seçimlerin hepsinde mağlup oldu ancak yenilgilere rağmen doymadı ve devam ediyor. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. Bu seçimler bizim için Türkiye Yüzyılı hedefleri için önemli. Önemi buradan geliyor. 21 yılda yapılan eserleri yok etmek isteyen bir güruh var. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimlerin önemini kavradı. Devlette devamlılık esastır. Seversin sevmezsin ama böyle bir alacağı varsa ihaleye girdiyse tabi ki bunun ödemesini yapacaksın. Güvenir olması için de Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Bunlar bakıyorsun ana muhalefet de yanındaki hanım da diyor ki biz bunları ödemeyiz. Halkıma sesleniyorum devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

"SELO'YU BIRAKACAKLARMIŞ"

Terörist başını bırakacaklarmış. Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantıları bırakılacakmış. Bunu nasıl diyebilirsin? O zaman her gücü eline alan, cezaevlerinin kapılarını açtım açıyorum... Bunlar oy için yapılan şeylerdir. Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize. Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Maalesef şu anda bakıyorsunuz Bay Bay Kemal de Meral Hanım da bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Listelerine bu isimleri koyuyorlar, koydular.

Daha önce bunların söylediği sözler, bırak bakan olmayı milletvekili dahi olamaz dedikleri kişileri listelerindeki en uygun yerlere koydular. Bize ihanet edenler onlara da eder. Bizim onlardan beklediğimiz bir şey olmadığı gibi, gitmek isteyene zor diyene dur demeyiz. Biz kapıyı açtık. Bunlar dış mihrakların siparişleri ile bir araya gelen kuklalar.

"30 YAŞ ALTI 25 ADAYIMIZ MEVCUT"

'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023' Çok detaylı. İhmal etmeyin hem detay hem özet olandan. Bu kimin dersine en iyi çalıştığının en güzel ispatı. Biz yola çıktığımızda 30 yaş seçme seçile yaşıydı bu 18'e kadar indik. Biz bir ara müdahale yaptık. Sonra bu yetmez dedik. Biz gençlik ile ilgili adımımı seçme ve seçime olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda da ilk neticeyi alan biz olduk. Bu seçimde adaylarımızdan bir veya 2 tanesi 18 yaşında. Genç bir kızımız var. Bir tane de iyi bir yüzücümüz var 19 yaşında Galatasaray Üniversitesi'nde başarılı bir yüzücü. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Gereksiz tartışmaların içine düşmemek ve gençlerimizin kafasında soru işareti bırakmamak için başarı sıralaması ile işe alımı zorunlu hale getireceğiz. Gençlerimizin ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimize evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Bu banka ile gençlerimizi destekleyeceğiz. Doğal gazın geliri ile destekleyeceğiz. Hibe ve teşvik programları ile yanlarında olacağız. Şartların zorluğu imkanların kıtlığı onları korkutmasın. Ben uygulamanın başında olan bir insan olarak konuşuyorum. Bay bay Kemal'in uygulamadaki yeri neresi? Savaş Ay hayatta olsa da SSK'yı ne hale getirdi anlatsa. Onun o batırdığı, bitirdiği SSK'yı biz tamamen ele aldıktan sonra hastanelerimiz pırıl pırıl oldu. Şehir hastaneleri ile ayrı bir devrim yaptık. Şu an dünya bizim hastanelerimizi görünce diyorlar ki takdire şayansınız. Birçok ülke üst düzey hastalarını bizim ülkemize gönderiyor. Şu Kovid döneminde Çam ve Sakura Hastanemiz olmasaydı, bizim işimiz çok zordu. Türkiye'nin 19 ayrı yerinde şehir hastanemiz var. Her büyük şehre bir şehir hastanesi kuracağız. Cumartesi günü Kocaeli'de şehir hastanemizi açacağız. Ardından İzmir'de açacağız. Bay bay Kemal bilmez yap-işlet-devret modeli ile yapıyoruz bu hastaneleri.

KAMUYA ALIMLARDA MÜLAKAT NE ZAMAN KALKAR?

Bugün yarın denilmez ne zaman seçim bitecek. Yeni dönemde yeni planlama ile bunun adımlarını atmış olacağız. Biz bu ülkeyi gençlerimizle büyütüp kalkındıracağımız göre, biz gençlerin çağının misafiriyiz.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Aileyi korumaya yönelik daha kapsamlı daha kuşatıcı olarak programı büyütüyoruz. Ailelerde çocuk sayısı artacak, onların geleceğini teminat altına almamız lazım. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile yapısını korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı için adımlarımız olacak. Primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Bu kurumun korunması önceliğimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. LGBT gibi sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Bay Bay Kemal kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatındaki tacize uğrayan kadınların haklarını savunmaya başlayarak başlayabilir. AK Parti kadın milletvekili sayısına bakın.

BAĞ-KUR PRİMİ SGK İLE EŞİT OLUR MU?

Belediyen atılan sözleşmelilere duyarsız değiliz. Biz bıraktığımız yerden yola devam ederiz. Bu ülkede çözülmedik sorun bırakmadık, bırakmayız. Haksız yere belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi biz başarırız. Taşeron meselesindeki sorunu da biz çözdük. Bu kadar insanlar belediyelerin önünce günlerce eylem yaptı. İşe alındılar mı? Bu işten atılan vatandaşlarımın çoluğu çocuğu haftalarca az susuz kaldı. Ama yeniden belediyelerde işe almadılar. Biz iktidarımızla bu işin çözümünü yine biz getireceğiz. Yerel seçimde de CHP mağdurlarının da kimsesi biz olacağız.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ ADIMLAR NE?

Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde hiç bitmeyecektir. Dünyadaki gelişmeler ortada. Rusya-Ukrayna olayı ortada. Bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek adımları peş peşe atıyoruz. Bütün olay araç gereç meselesi değil. Mühimmat da önemli. Bütünüyle mühimmatın da üretimini yaparsanız, karşı tarafa güç gösterisinde bulunursunuz. Biz başardıklarımızı yapamazsınız diyenlere inat başardık. Altay Tankı önümüzdeki günlerde Savunma Bakanlığımıza teslim edilecek. Adapazarı'nda Bay Kemal'in eleştirdiği, Katar'a sattılar dediği... Böyle bir şey yok. Katar buraya ortak olmuştur. O tamir bakım fabrikası yeni bir yatırıma gerek duymadan tankların tamir ve bakımı orada yapılıyor. Bu bize ciddi bir avantaj sağlıyor.

"BU ADAM TERÖRİSTLERLE İÇ İÇE!"

Bir terbiyesiz çıkmış TCG Anadolu'ya en ağır hakaretleri yapıyor. Bu adam teröristlerle iç içe olan bir adam. TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Gezdim gördüm. Helikopterler üzerinden iniş kalkış yapabilecek. Bu gemiyle birlikte Bayraktar, Kızıl Elma, Hürjet buradan iniş kalkış yapabilecekler. Barbaros için denizlerin kaptanı deryası derlerdi, bu bizi denizlerde çok güçlü bir noktaya taşıyor. Sen buradan gidemediğin ulaşamadığın yerlere bununla ulaşacaksın. Bunun bir misli büyüğünü daha inşa edeceğiz. Görüşmeler yapıyoruz. Alt katında tankların girebildiği yer var. Yaklaşık 1400 personel var. Yapabildikleri ortaya koyabildikleri bir eserleri yok. Şu eseri görüp de buna eleştiri getirmek. TCG Anadolu ile dünyanın her yerinde operasyon yürütebileceksin. Rastgele bir şey değil. Gurur duy. Sen Erdoğan'ı sevmeyebilirsin, Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu orduya bu eseri bitirdik bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.

"KIZILELMA OPERASYONA HAZIR"

Ben gurur duyuyorum. Özdemir Abimiz ile oğulları ile gurur duyuyorum. Ben ABD'de oğul Bush ile görüşme yaptık. 'Bize söz verdiniz insansız hava aracı vereceksiniz' dedim. Hemen 48 saat içinde Türkiye'ye İHA vereceksiniz dedi. Özdemir Bey hemen evlatları ile birlikte adımları atıp İHA'nın üretimine girdiler. Arından SİHA ardından AKINCI ardından KIZILELMA. Adamlar bununla iftihar etmiyor neden Erdoğan yaptı diye. Köprülerden viyadüklere kadar yaptıkları bir şey var mı? Biz Marmaray'ı yaptık onun önünü kesmeye çalıştılar ama başaramadılar çünkü biz buna fırsat vermedik.

HÜKÜMET SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Afetlere müdahalede, terörle mücadelede önemli adımları yeni sistem ile birlikte atabildik. Aksayan ya da eksik kalan yerlerini tamamlamak bizim görevimimiz. Sistemi daha ileri taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz çünkü bu dinamik bir süreç. Elbette sistem restore etmeye açık. Hepsini yaşayarak uygulamaya koymamız lazım. Ne gibi eksikler var hepsi önümüzde.

Tespitler nelerse hepsini her bakanlık 'şunu da yaparsak daha isabetli olur' diye çalışacak. Demokratik reform önerilerimizi sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerle görüşecek bu adımları atacağız.

Biz eskiden beri HDP'yi terör örgütünün uzantısı olarak gördüğümüzü söyledik söylüyoruz. Şu an terör örgütüne müzahir parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve masada 7. ortak olduğunu ilan etti. Terör örgütleri bu açıklamaları yaparken CHP ne yapıyor? Kandil'den terör örgütüne destek gelirken, acaba CHP yöneticilerinden biri çıkıp PKK'yı HDP'yi eleştirdiğini gördünüz mü? Masanın etrafındakilerden bir ses çıktığını gördünüz mü? Türkiye'nin muhalefet partilerinin durumu içler acısı. Terör örgütlerinden medet umar haline geldiler. Siyasi partilerin terör örgütlerinin kucağına düşmesi utanç verici. Kandil'den destek alıp 14 Mayıs'a hazırlanacaksın. Milletim bu oyunu bozar. CHP'ye gerçekten gönül vermiş vatandaşlarım partilerini terör sevicilerinden elinden kurtaracak.

Ana muhalefet terörist başı ile ilgili hem Selo ile ilgili açıkladı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok.