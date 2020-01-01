Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.
Erdoğan, görüşmede yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu
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