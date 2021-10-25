Son dakika | Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklamaPendik Bölge Hastanesinin Aşkın Tuna konseri, kulakların pasını silecekSahte PCR testindeki yeni yöntem pes dedirtti! Negatif sonuçları e-Nabız'a bile düşürdüler!DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus salgının bitişi hakkında kötü haberi verdi, umutları yıktıŞOK 25 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Fırsat ürünleri yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla ŞOK'taŞOK 25 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta ŞOK'ta neler var?Son dakika! Bakan Özer'den ortaokul ve lise öğrencilerine seviye tespit duyurusu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecekHer kılığa giriyor! Makyaj sanatçısının inanılmaz dönüşümleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor!PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

 Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak resmi bir açıklama ise yapılmadı. Ancak iki liderin seçim yasası, Cumhur İttifakı ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirme yapması bekleniyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT