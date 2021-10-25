Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak resmi bir açıklama ise yapılmadı. Ancak iki liderin seçim yasası, Cumhur İttifakı ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirme yapması bekleniyor.