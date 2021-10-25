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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

 Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme saat 14.00'te başladı. İki liderin basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak resmi bir açıklama ise yapılmadı. Ancak iki liderin seçim yasası, Cumhur İttifakı ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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