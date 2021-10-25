Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme saat 14.00'te başladı. İki liderin basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak resmi bir açıklama ise yapılmadı. Ancak iki liderin seçim yasası, Cumhur İttifakı ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.